KRC Genk kan zich optrekken aan ferme opsteker in aanloop naar de play-offs

KRC Genk heeft nog altijd goede papieren om in polepositie aan de play-offs te beginnen. Een opsteker in aanloop naar die play-offs is alvast mooi meegenomen.

Die zit er ook aan te komen. In TVL Sportcafé heeft assistent-trainer Kevin Van Dessel een update gegeven over de situatie van Tolu Arokodare. De Nigeriaan had in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende een scheur in de meniscus opgelopen.

Looptraining hervat

"Tolu is weer beginnen lopen", verduidelijkt Van Dessel. "We verwachten dat hij binnen twee weken gedeeltelijk mee zal kunnen trainen. De bedoeling is dat hij selecteerbaar is wanneer de play-offs beginnen", heeft Genk zicht op zijn terugkeer uit blessure.

Het vertrek van Onuachu opvangen is al moeilijk genoeg. Het uitvallen van zijn opvolger kwam dan ook hoogst ongelegen. "Dat zijn dingen die in voetbal gebeuren. Dat kan je niet op voorhand voorspellen natuurlijk, maar je hebt er wel mee te maken. We proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan."