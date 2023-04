Nainggolan en FIFA mengen zich in racisme-rel rond Lukaku, Juventus-speler haalt opnieuw uit

Op de Instagram-post van Romelu Lukaku reageerde Radja Nainggolan: "Wat had je daar nu verwacht?".

En ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageerde op het UEFA congres in Lissabon bij L'Equipe. "Het is simpelweg onaanvaardbaar om te zien dat supporters racistische beledigingen naar het hoofd van Romelu Lukaku slingeren."

"De FIFA en ik staan aan zijn kant. We moeten ervoor zorgen dat aan dergelijke incidenten strikte sportieve sancties gekoppeld worden, om zo een afschrikkend effect te creëren. Nogmaals voor iedereen: neen aan racisme. Neen aan elke vorm van discriminatie", zei Infantino nog.

Juventus zelf reageerde vandaag dat het zal meewerken om de daders op te sporen, maar zijn afkeuring sprak het niet uit. En Juve-speler Nicolo Fagioli hield zich niet in op sociale media.

"Wij zijn racisten, maar als Vlahovic en Kostic in San Siro zigeuner genoemd worden, is dat wel oké?"

Nicolo #Fagioli hit back at some fans on Instagram yesterday: “When at the San Siro both Kostic and Vlahovic were called gypsys it was okay then?” pic.twitter.com/zbSZZr0Mvt