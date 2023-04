L'Equipe kondigt vertrek van Messi aan én kent meteen de reden: 'Niet door de fluitconcerten, maar daarom vertrekt de Argentijn uit Parijs'

Het gonst de laatste dagen wederom over de geruchten rond de toekomst van Lionel Messi. FC Barcelona schraapt geld bijeen, terwijl er een monstercontract op tafel ligt om in Saoedi-Arabië te gaan voetballen. Dé zekerheid: hij blijft niet bij PSG.

L’Equipe is stellig: Lionel Messi is aan zijn laatste weken bezig in het shirt van PSG. De Parijse grootmacht heeft de contractonderhandelingen dan wel opgestart, maar De Vlo moet inleveren om in het Parc des Princes te blijven voetballen. Enkel door de lonen te laten zakken kan PSG de Financial FairPlay-regelgeving respecteren en sancties vermijden.

Het lijkt dan ook logisch dat Messi dat niét van plan is. De Argentijn heeft niet de liefde voor de club of met de fans - dat laatste is na het fluitconcert van afgelopen weekend zeker een understatement - om onder mindere voorwaarden te blijven. En dan blijven nog enkele opties open: de woestijn, FC Barcelona of misschien toch de terugkeer naar Argentinië?