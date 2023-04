Anderlecht krikt één bepaalde statistiek enorm op: "Anders maak je er een zootje van"

Anderlecht heeft progressie gemaakt onder Brian Riemer, dat valt niet te ontkennen. En dat op meer dan één gebied. De voorbije jaren kon Anderlecht amper scoren op stilstaande fases. Nu vielen de laatste vijf competitiegoals na een set piece.

Het is ook geen toeval, want Brian Riemer legt er de nadruk op. "Voetbal zit heel gek in elkaar soms", antwoordde de coach. "Het is een héél belangrijk deel van het spelletje geworden. Iedereen die dat negeert, maakt er een boeltje van. We leggen er zwaar de nadruk op."

"In beide richtingen. Want wie verdedigend veel goals slikt op stilstaande fase zal veel matchen verliezen. En wie het aanvallend niet kan, zal heel veel goals laten liggen. Ik, als coach, heb graag een plan en dus trainen we daarop."

We willen naar die zevende plaats

De match in Eupen gaf Riemer gelijk: scoren op stilstaande fase en later weerstaan. "Ik was niet blij dat we de controle weggaven en dat heb ik deze week ook gezegd. Maar als je een titel ooit wil winnen, moet je ook lelijke matchen kunnen winnen. Dan moet je als team dat willen doen. Het was niet de mentaliteit waar het schortte in Eupen, het was dat we individueel begonnen te verdedigen in plaats van in team."

Tegen Westerlo zal dat beter moeten, want de Kemphanen zijn offensief een pak sterker dan Eupen. "Da's waar, maar achteraan zijn ze misschien iets minder. Ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt tussen twee teams die de bal willen. Het wordt een heel belangrijke wedstrijd, want we willen naar die zevende plaats."