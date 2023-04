De degradatiestrijd kan dit weekend al beslist zijn en daar heeft Eupen een belangrijke rol in te spelen

Nog drie speeldagen te gaan in de reguliere competitie. Onderaan het klassement groeit de druk wat de degradatie betreft. Dit weekend kan het zelfs nog beslist zijn.

Seraing zit onderaan het klassement in de meest penibele situatie. Het staat acht punten achter op nummer 15 Eupen en moet vrijdagavond naar Club Brugge. Als het daar niet wint is Seraing als zeker de eerste degradant dit seizoen.

Zaterdag is het dan aan Zulte Waregem, dat naar Charleroi trekt. En winnen is daar de boodschap als het in de laatste twee matchen zijn kansen nog in eigen handen wil houden. Maar de laatste overwinning van Essevee dateert alweer van half januari tegen Anderlecht.

Eupen kan het Zulte Waregem en Oostende heel moeilijk maken

Als Eupen even daarvoor gaat winnen bij KV Kortrijk en Zulte Waregem verliest bij Charleroi is de degradatie ook een feit voor Zulte Waregem. Na 18 jaar in eerste klasse kan er daar dus een einde aan komen dit weekend.

En volgende week moet Zulte nog naar Eupen waar het bij winst tegen Charleroi en verlies van Eupen toch nog gelijk kan komen. Het kan dan op laatste speeldag (Zulte-Cercle en Club-Eupen) aankomen wie in eerset klasse blijft.

En ook KV Oostende kan zondag zo al met het mes op de keel spelen als Eupen zaterdag wint bij KV Kortrijk. Op het kunstgras van STVV moet het dus ook winnen. Daarna volgen wel nog moeilijke wedstrijden tegen OHL en Gent.

Voor drie ploegen kan het dus twee speeldagen voor het einde al afgelopen zijn. Al zal het dit weekend waarschijnlijk nog beperkt blijven tot één club met Seraing, dat al moet hopen op een mirakel om nog in eerste klasse te blijven.