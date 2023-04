De Roeck heeft nog iets te zeggen over rol van Marc Coucke tijdens woelige jaren bij Anderlecht

Jonas De Roeck kijkt zondagmiddag Anderlecht in de ogen, de club waar hij als trainer kon groeien onder de vleugels van Vincent Kompany. Na drie jaar trok hij er de deur dicht, maar zeker en vast niet met ruzie.

De Roeck wou zelf meer verantwoordelijkheid en die kon hij bij Anderlecht niet krijgen. Westerlo gaf hem de kans als hoofdtrainer en dat hebben ze zich nog niet beklaagd. Zijn periode bij Anderlecht met Kompany ligt hem wel nog nauw aan het hart.

"Ik werd er trouwens gek van als hij werd uitgefloten in de Belgische stadions — hij verdiende beter. 'Vinnie' en ik hebben nog steeds een uitstekende band", zegt hij in HLN. "Als het Anderlechtbestuur had geweten wat ze nu weten, dan hadden ze hem nooit naar de exit geduwd."

Anderlecht is volgens hem een warme club en voor Marc Coucke wil hij het ook opnemen. "Weet je, Marc Coucke heeft hard gewerkt om de club te krijgen waar ze nu staat. Je kan je niet inbeelden in welke staat hij Anderlecht heeft aangetroffen. De club was dood, quasi failliet. De academie heeft Anderlecht gered. En zonder Coucke had Anderlecht niet meer bestaan."