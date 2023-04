Wie had dat gedacht? Hans Vanaken op één in opvallende statistiek in de Belgische competitie

Hans Vanaken staat niet echt bekend als een grote leider of een loper. Maar toch staat Vanaken bovenaan in een opmerkelijke statistiek.

Club Brugge staat momenteel met de rug tegen de muur voor de strijd in de top vier. Het moet zelf zoveel mogelijk punten pakken en hopen dat KAA Gent steken laat vallen om toch nog in de top vier te geraken.

Kapitein Hans Vanaken is niet aan zijn beste seizoen bezig, maar scoorde dit seizoen wel al negen keer en gaf ook al vijf assists. In de Champions League bleef Vanaken wel droog staan.

Vanaken de meeste kilometers in de benen

Maar toch staat Vanaken in de Belgische competitie bovenaan in een opvallende statistiek. Vanaken heeft het meeste aantal kilometers gelopen in de hele competitie met 370,7 kilometer.

Vanaken wordt wel op de voet gevolgd door Casper De Norre van OHL, die 370,5 kilometer op de teller heeft. Genk-middenvelder Patrik Hrosovsky staat op drie met 365,9 kilometer, Senne Lynen (Union) staat op vier met 355,2 kilometer. Adem Zorgane (Charleroi) maakt de top vijf compleet met 349,2 kilometer.

Opvallend is dat twee ploegen uit de top vier, Antwerp en Gent, niet vertegenwoordigd zijn in de top vier. Ook uit de rest van de top acht (Standard, Westerlo en Anderlecht) staat er niemand in de top vijf.