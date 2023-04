FC Barcelona moet bij zijn spelers gaan bedelen

Dat het financieel niet goed gaat met FC Barcelona is geen verrassing. Er moeten dringend stappen worden gezet om de club financieel gezond te krijgen.

Na de pijnlijke uitschakeling in de strijd om de Copa del Rey heeft de leiding van Barcelona ingezien dat een nieuwe samenstelling van de selectie noodzakelijk is, maar er ontbreekt financiële ruimte voor investeringen. Bovendien verkleint de tijdelijke verhuizing naar Montjuïch vanwege de verbouwing van Camp Nou de verwachte financiële bewegingsruimte.

Met name de loonlast vormt een probleem voor Barcelona, aangezien het team zich aan het maximum bevindt en het aantrekken van nieuwe spelers momenteel onmogelijk is. Om deze situatie te verbeteren, zijn verschillende opties overwogen, waaronder het vragen aan spelers om genoegen te nemen met een lager salaris of het afgesproken salaris over meerdere jaren uit te smeren, zoals in de coronatijd.

Het zou gaan om een inlevering van vijftien procent, wat een besparing van zeventig miljoen euro zou opleveren. Dit is volgens Relevo bekend gemaakt aan de spelersgroep.