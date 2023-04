Sterren aan het werk: Thibaut Courtois baalt en doet met Real niet wat Anderlecht kon, Lionel Messi haalt zijn gram

Op deze zaterdagavond kwamen nog aardig wat voetbalsterren in actie. Thibaut Courtois, Lionel Messi, Kylian Mbappé: allen stapten ze het veld op. Dan weet u: Real Madrid en PSG speelden nog.

Real Madrid - Villarreal 2-3

Thibaut Courtois is de laatste seizoen vaak de man die Real Madrid in wedstrijden houdt, maar alles stoppen kan de Rode Duivel ook niet. De Koninklijke kwam nog tweemaal op voorsprong, via een eigen doelpunt van Torres en een treffer van Vinicius. Tussendoor scoorde Chukwueze voor Villarreal.

Desondanks leek Real op schema om de drie punten in Madrid te houden, tot de laatste twintig minuten aanbraken. Morales en nogmaals Chukwueze deden Courtois nog twee keer de bal uit zijn netten vissen. Real mag de titel nu wellicht helemaal vergeten. Villarreal, Europees uitgeschakeld door Anderlecht, pakt uit met een fraaie stunt.

Nice - PSG 0-2

In de Ligue 1 ging het sterrenelftal van PSG op bezoek bij Nice, met Mbappé en Messi tussen de lijnen. Er is veel speculatie over de toekomst van de Argentijn, die de laatste tijd ook regelmatig te maken krijgt met fluitconcerten. Die waren nu niet nodig: een doelpunt van Messi zette PSG op weg naar de zege, Sergio Ramos stelde die veilig.