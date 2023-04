De erbarmelijke statistieken die de mogelijke degradatie van Zulte Waregem rechtvaardigen

Zulte Waregem kreeg tegen Charleroi in de slotfase nog een late tegentreffer tegen van ex-speler Damien Marcq. Weg was het puntje van de hoop voor Essevee nadat het alweer een voorsprong uit handen gaf.

Zulte Waregem kwam tegen Charleroi in de eerste helft op voorsprong na een goal van Ndour, maar eigenlijk had het minstens al 0-2 of 0-3 moeten staan na een halfuur. Maar Zulte Waregem gaf het alweer weg.

Want al voor de elfde keer dit seizoen kwam Essevee op voorsprong dit seizoen, slechts vijf keer kon het na 90 minuten ook zegevieren. Niemand doet slechter in de Jupiler Pro League.

Na een achterstond kon Zulte Waregem dit seizoen geen enkele keer een zege binnenhalen en het heeft met 74 tegengoals ook de slechtste defensie in de hele competitie.

Er moet nog veel gebeuren voor het behoud

Volgende week tegen Eupen moet Zulte Waregem absoluut winnen om op de laatste speeldag nog te kunnen strijden voor het behoud. Op die laatste speeldag moet Essevee dan winnen van Cercle Brugge en moet Eupen verliezen tegen Club Brugge.

En dan moet er ook nog rekening gehouden worden met Oostende, dat even veel punten heeft, maar wel een wedstrijd meer won. Essevee moet ook hopen dat de kustploeg minder dan 6 op 9 pakt in zijn laatste drie wedstrijden als het nog voor hen wil eindigen.