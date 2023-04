🎥 Controverse na Liverpool-Arsenal: Engeland in de ban van opmerkelijke actie van lijnrechter

In Engeland is er na de wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal in de ban van een vermeende elleboogstoot van lijnrechter Constantine Hatzidakis. Hij is voorlopig geschorst.

Liverpool en Arsenal hielden elkaar in evenwicht en het werd uiteindelijk 2-2, maar het is niet het resultaat waar het momenteel in Engeland het meest over gesproken wordt. Dat is een opmerkelijke actie van een lijnrechter Constantine Hatzidakis. Na het rustsignaal ging Andy Robertson, linksachter bij Liverpool, bij Hatzidakis over enkele beslissingen in de 1e helft verhaal halen. Robertson wilde de arm van de lijnrechter grijpen, maar die sloeg de arm weg en raakte zo met zijn elleboog het gezicht van Robertson. Robertson spurtte meteen naar hoofdscheidsrechter Paul Tierney om verhaal te halen, maar die dacht het er zijne van. De speler van Liverpool kreeg geel. Toch is het incidentje niet gesloten. De Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), het orgaan van scheidsrechters in het Engelse profvoetbal, schorst de lijnrechter voorlopig. Daarnaast onderzoekt de Engelse voetbalbond FA het incident verder en bekijkt het of er geen extra maatregelen nodig zijn. Niet theatraal tegen de vlakte gaan na een elleboog? GEEL! 💪👀 pic.twitter.com/eHgqNnn1nT — Play Sports (@playsports) April 10, 2023