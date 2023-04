🎥 Schitterende beelden: Anderlecht-jonkies dagen uit en vieren doelpunten op Future Cup op z'n Lukaku's

De jonkies van RSC Anderlecht eindigden op een derde plaats op de Future Cup in Amsterdam. Opvallend in die troostfinale was de manier waarop de paars-witte doelpunten werden gevierd.

Daniel Singh en Luka Vereecken zorgden tegen Juventus FC voor de paars-witte doelpunten én overwinning. Beide jonkies vierden met de vinger op de mond. En dat is natuurlijk een duidelijke verwijzing naar de manier van juichen van Romelu Lukaku. En vooral nadat Big Rom een schorsing aan de broek heeft nadat hij op die manier een doelpunt stond te vieren. Neerpede. 💜 #FutureCup pic.twitter.com/rUaDWaykgh — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) April 10, 2023

