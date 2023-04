Geen twijfel meer mogelijk: "Verbruggen maakt deze zomer een toptransfer"

RSC Anderlecht kan de tweede helft van dit seizoen rekenen op een heel sterke doelman Bart Verbruggen. En paarswit zal daarvan meer dan ooit de vruchten plukken.

Hendrik Van Crombrugge moest in doel bij Anderlecht plaatsmaken voor Bart Verbruggen. De Nederlander doet het fantastisch, precies wat paarswit wou om hem deze zomer voor veel geld van de hand te doen.

Ook Ronald Waterreus is ervan overtuigd dat Verbruggen, met wie hij een bijzondere band heeft, een heel mooie toekomst is weggelegd. Hij ziet hem zelfs nu al als de beste Nederlandse keeper van het moment aan.

“Verbruggen heeft de rust. Als je met hem praat, is het geen jongen van twintig jaar. Het is een volwassen kerel. Hij weet precies wat hij wil. Ik denk dat hij op dit moment al de beste Nederlandse keeper is, ja”, vertelt Waterreus aan Rondo.

Afgelopen zomer kon hij naar Burnley vertrekken, maar volgens Waterreus zal er veel meer uit de bus komen voor zijn landgenoot. “Daar gaat hij niet meer naartoe. Dat Anderlecht hem als eerste keeper heeft gekozen, gaat ze deze zomer of anders een zomer later geen windeieren leggen.”