KV Mechelen reageert kordaat op beslissing van het BAS over stopgezette match

Vanmiddag besliste het BAS in de zaak van de stopgezette wedstrijd in november tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen.

De thuisploeg stond 1-0 op voorsprong, maar toen de supporters van Charleroi voor een derde keer de match lieten stilleggen door vuurwerk en tennisballen op het veld te gooien besliste de scheidsrechter van dienst de match stop te zetten.

Eerst werd beslist dat de match herspeeld moest worden, maar het bondsparket, KV Mechelen en enkele andere ploegen die door de beslissing nadeel konden ondervinden trokken daarvoor naar het BAS. Dat deed vandaag uitspraak.

De wedstrijd wordt niet herspeeld en KV Mechelen wint met forfaitscore. Op zijn website heeft Malinwa kort gereageerd op de beslissing.

“KV Mechelen kreeg zonet gelijk van het BAS over de zaak rond de gestaakte wedstrijd van 12 november in en tegen Charleroi. Charleroi krijgt een forfaitnederlaag van 0-5, Malinwa bijgevolg de drie punten. De club is blij dat het geweld in en rond onze stadions met deze beslissing wordt veroordeeld”, klinkt het.