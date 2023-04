Spits gezocht: 'Club Brugge en Standard gaan strijd aan met Fenerbahçe en diverse Engelse clubs'

Standard toonde al interesse, nu is ook Club Brugge in de dans gesprongen. En er zijn nog veel andere ploegen die hem willen.

De 25-jarige Chiedozie Ogbene staat al eventjes nadrukkelijk op de radar van Standard de Liège, dat aanvallende versterking zoekt.

Deze winter werd hij al even genoemd bij Club Brugge en blauw-zwart zo ook nog steeds azen op de speler.

Scoutingsopdracht

Ogbene speelt momenteel voor Rotherham, 20e in de Championship, en is een rechtsbuiten. Hij was dit seizoen al goed voor 8 goals en 3 assists.

Op het einde van het seizoen loopt zijn contract af, Ierse bronnen maken duidelijk dat Fenerbahçe hem ook al kwam scouten bij een interland voor Ierland tegen Frankrijk.

Indrukmakend

Daarin maakte Ogbene bovendien ook enorm veel indruk, dus hebben ze hem op de radar staan. Met Milwall, Swansea en Middlesbrough zijn er nog heel wat kapers op de kust.

De transferwaarde van de aanvaller wordt volgens Transfermarkt ondertussen op 2 miljoen euro gezet. Benieuwd wie hem kan inlijven.