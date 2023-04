Steven Defour heeft duidelijke keuze gemaakt over bekerfinale en Birger Verstraete

Trainer Steven Defour speelt met KV Mechelen de bekerfinale tegen Royal Antwerp FC. Hij heeft al een duidelijk standpunt ingenomen over het opstellen van Birger Verstraete.

KV Mechelen en Royal Antwerp FC spelen de finale van de Croky Cup. Achter de Kazerne werd bekeken of het een optie was om Birger Verstraete in te zetten in de bekerfinale, maar zover zal het niet komen.

Dat liet trainer Steven Defour maandagavond weten in Extra Time. De club huurt Verstraete van Royal Antwerp FC, maar omdat zijn moederclub nog een deel van zijn loon betaalt mag hij in de onderlinge duels niet opgesteld worden.

Dat geldt in principe voor de competitiematchen, maar voor een bekerfinale kon opnieuw onderhandeld worden. Een optie was dat KV Mechelen voor de resterende duur van de uitleenbeurt het volledige loon van Verstraete zou betalen, maar dat doet de club niet.

Defour liet ook al weten dat hij zijn elftal voor de bekerfinale zo goed als volledig klaar heeft. Het wordt uitkijken of KV Mechelen na enkele moeilijke weken vol nederlagen een vuist kan maken tegen The Great Old.