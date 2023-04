Riemer haalt de grote loftrompet boven: "Hij is de beste in België"

Brian Riemer staat met Anderlecht weeral voor een cruciale match. Tegen AZ willen ze het blazoen oppoetsen. En hopelijk nog iets achter de hand hebben indien hun race om de play-offs te halen mislukt. In ieder geval rekent de Deen weer op een glansprestatie van zijn keeper.

Sinds voor Nieuwjaar speelt Bart Verbruggen immers op een sensationeel niveau. De jonge doelman heeft het vertrouwen van zijn coach allerminst beschaamd. "Ik ben hier om Anderlecht successen te bezorgen", zei Riemer vandaag.

"Toen ik voor Bart als eerste keeper koos, was dat omdat ik overtuigd was dat hij ons daarbij kan helpen. De enige reden waarom hij vandaag tussen de palen staat, is omdat hij ongelooflijk is en dat was hij sinds dag 1."

En de loftrompet werd nog niet weggestoken. "Voor mij is hij de beste keeper in de Jupiler Pro League. Ik zou hem voor niemand wisselen. Hij is één van de belangrijkste spelers in het team nu. En het is daarbij belangrijk om te onthouden dat hij nog maar 20 is en nog zoveel meer potentieel in zich heeft."