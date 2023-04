Slecht nieuws voor Anderlecht in aanloop naar kwartfinale tegen AZ

Anderlecht speelt donderdag in het eigen Lotto Park de heenmatch van de kwartfinale van de Conference League tegen AZ. Mogelijk is het nog de laatste kans om iets van het seizoen te maken. AZ gaf vandaag wat meer selectienieuws voor die match en daar is slecht nieuws bij.

Jesper Karlsson is immers weer fit. De Zweedse vleugelaanvaller ontbrak zaterdag nog in het duel met Sparta Rotterdam door een spierblessure. De linksbuiten scoorde dit seizoen al tien keer en gaf ook acht assists. Een sterkhouder dus en een gevaarlijke jongen waar ze rekening mee zullen moeten houden. Ook Vangelis Pavlidis is van de partij, nadat de Griekse spits afgelopen zaterdag vanwege fysieke gemakken alleen kon invallen tegen Sparta.





Volg Anderlecht - AZ Alkmaar live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (13/04).