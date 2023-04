Tom Boudeweel ziet groot minpunt bij Boniface na duel tegen Leverkusen

Union SG bleef in de heenmatch van de kwartfinale van de Europa League steken op een 1-1-gelijkspel bij Bayer Leverkusen.

Union SG wist in de Europa League op verplaatsing opnieuw een gelijkspel af te dwingen op bezoek bij een Duitse club. Na de 3-3 in Berlijn werd het nu 1-1 in Leverkusen. De kans om door te stoten naar de halve finale ligt zo op vijftig procent.

“Union plaatst zich voor de halve finales van de Europa League als het de schaarse kansen die het krijgt, blijft afwerken. Het heeft getoond dat het een sterk blok kan vormen en kan rekenen op een flits van Boniface”, zegt Tom Boudeweel bij Sporza.

De spits van Union toont duidelijk dat hij tot meer dan de Belgische competitie in staat is. “Zijn grens ligt toch boven die van Union. Stap voor stap toonde hij dat hij een erg goede spits is. Hij zat niet lekker in de match, verloor geregeld de bal, maar toch was hij weer beslissend.”

Al zag Boudeweel ook een groot minpunt bij de aanvaller. “Boniface loopt soms wat over van zelfvertrouwen en is dan blind voor zijn ploegmaats. Voetbal blijft een teamsport. Hij had Union een dienst kunnen bewijzen in het laatste halfuur door de bal wat langer bij te houden. Als Geraerts hem dat influistert, wordt de terugmatch heel interessant.”