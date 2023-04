Vanzeir kent zijn straf en zal zwaar op de blaren moeten zitten, coach reageert met harde woorden

Dante Vanzeir kent zijn straf voor de racistische uitspraken die hij deed in de match tegen San Jose. En die gevolgen zijn niet mals...

Vanzeir krijgt zes matchen schorsing, een boete en een herstelproject opgelegd. Hij ontsnapt dus wel aan een ontbinding van zijn contract.

"Dante Vanzeir wordt zes competitiematchen geschorst en mag ook niet aan andere wedstrijden - zoals beker-, beloften- en oefenwedstrijden - spelen", laat NY Red Bull weten. "De competitie legt Vanzeir ook een boete op en hij moet bijkomende opleidingssessies volgen, net als een hersteltraject."

Coach Gerard Struber is alvast aangedaan door het incident. "Dit is een situatie die ik nooit eerder meemaakte in mijn carrière als coach. Ik ben in gesprek met de supporters en mijn groep om het herstelproces op gang te zetten", klonk het bij de Oostenrijker.

Lange weg om ons vertrouwen terug te winnen

"Gisteren hadden we een goed onderhoud met de supportersgroepen. We hebben ook met Jeremy Ebobisse van San Jose gebeld, er volgde een goede babbel."

Vanzeir heeft zijn spijt betuigd, maar zal nog verder door het stof moeten gaan. "Om hem opnieuw te integreren in de kleedkamer, zullen nog verdere acties ondernomen moeten worden. Mijn deur staat alvast open om hem daarbij te helpen."

Ook verdediger Sean Nealis weet dat er iets gebroken is tussen de Belgische spits en de rest van zijn team: "Hij zal een lange weg moeten afleggen om ons vertrouwen opnieuw te winnen."