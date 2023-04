Hugo Cuypers zet zijn ploeggenoten op scherp voor het duel tegen KV Mechelen

Een knap punt tegen West Ham afgelopen donderdag en dit weekend volgt het duel tegen KV Mechelen. Hugo Cuypers zet zijn ploeggenoten op scherp.

KAA Gent kon een knap punt behalen tegen het Engelse West Ham United afgelopen donderdag. Er mag geen kwestie zijn van de concentratie te laten zakken nu want de Champions Play-Off blijven het hoofddoel. “We zullen er ook dan weer moeten staan, maar dat mag geen probleem zijn”, klonk een zelfverzekerde Cuypers. “We zitten in een goede flow en hebben toch al enkele goede prestaties neergezet. Ik kijk er dan ook zeker naar uit om in Mechelen te gaan voetballen. Een verraderlijke opdracht? Het is niet de eerste keer dat we Europees hebben gespeeld. We hebben nu al tien of twaalf Europese duels afgewerkt, dan weet je wel hoe je dat moet managen”, zet hij zijn ploeggenoten op scherp.

Hugo Cuypers maakte vorig zomer de overstap van KV Mechelen naar KAA Gent. De eeuwig hardwerkende aanvaller heeft veel vrienden overgehouden aan zijn Mechelse periode, maar cadeaus moeten ze niet verwachten. “Het is voor en na de match toch altijd fijn om die jongens terug te zien. Eens op het veld kan ik dat volledig van me afzetten. Natuurlijk spreek ik wel vaker met verschillende jongens van Mechelen, maar dat is nu niet plots meer of minder. Business as usual, inderdaad”, sloot hij af tegenover Het Nieuwsblad.