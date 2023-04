Johan Boskamp vindt iets bijzonder vreemd aan incident met Dante Vanzeir

Dante Vanzeir zit in de Verenigde Staten in het oog van de storm na een racistisch incident met een tegenstander.

Dante Vanzeir zou tijdens een wedstrijd met New York een racistische opmerking gemaakt hebben ten aanzien van een tegenstander. In de Verenigde Staten tillen ze daar heel zwaar aan.

Dat leverde de ex-speler ondertussen een schorsing op, al vinden zelfs de eigen supporters dat de bestraffing veel te licht is en dreigen zij de wedstrijden van New York te boycotten.

Analist Johan Boskamp denkt er allemaal het zijne van. “Sorry, maar ik kan me echt niet inbeelden dat hij een racistisch scheldwoord heeft gebruikt. Zo zit die gast volgens mij niet in mekaar. En als hij het wel had gedaan, dan hadden ze hem zonder pardon buitengezet”, oordeelt de Nederlander in Het Belang van Limburg.

Hij verwijst ook naar de zaak van Ron Jans die moest opstappen nadat hij een liedje van een of andere rapper meezong. “In Amerika zijn ze gewoon zo preuts als de klere. Je moet er elk woord wikken en wegen, anders zijn ze op hun pik getrapt. Dat weet Dante nu ook.”