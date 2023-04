KV Mechelen heeft nieuws over contractverlenging van Enock Boateng

KV Mechelen is druk bezig met de ploeg voor volgend seizoen. Tim Matthijs heeft zijn huiswerk al grotendeels op orde.

KV Mechelen kende een karige wintermercato. Die eerste transferperiode van Tim Matthijs kwam voor hem als nieuwe sportief directeur op een moeilijk moment omdat er te weinig budget voorhanden was.

Pas middenin de mercato kan er gewerkt worden, waardoor het toen te laat was om de juiste profielen te halen. Nu is het huiswerk voor de zomermercato wel al klaar. “Dan heb ik de klik gemaakt om naar de zomermercato toe te werken. Deze zomer kan ik pas voor het eerst mijn stempel drukken als sportief directeur”, vertelt Matthijs aan Gazet van Antwerpen.

Het is vooral uitkijken of Boateng volgend seizoen nog bij KV Mechelen speelt. Hij werd door Burnley weggehaald bij Anderlecht, maar omdat hij geen werkvergunning kon krijgen stalden ze hem Achter de Kazerne.

“Hij is nog steeds niet speelgerechtigd bij Burnley, ook na dit seizoen niet. Dat speelt in ons voordeel. Zo een jongen kunnen wij normaal gezien nooit halen, maar ik heb een goed contact met zijn entourage en hij voelt zich ook goed in Mechelen. Dus ja, de kans bestaat dat Enock nog een jaar bij ons blijft.”