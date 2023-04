Ook in KAS Eupen - Zulte Waregem zorgen supporters voor uitstel

KAS Eupen - Zulte Waregem is een wedstrijd op leven en dood voor beide ploegen. En dus is het alle hens aan dek op zaterdagnamiddag.

KAS Eupen en Zulte Waregem zouden normaliter om 16 uur de zaterdag op gang schieten voor een cruciale wedstrijd.

De fans van Essevee waren echter niet op tijd in het stadion - de bussen waren verhinderd onderweg door wegenwerken tussen Luik en Eupen.

🚨 Doordat onze fans niet tijdig in het stadion geraken, wordt de wedstrijd pas om 16.15 uur afgetrapt.#eupzwa Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) April 15, 2023

Daardoor liepen ze veel vertraging op en werd beslist de wedstrijd een kwartier uit te stellen tot 16.15 uur. Dat werd officieel aangekondigd in het stadion.

"De fans van Essevee staan nog in de file. Om hen ook een leuke avond te bezorgen, zullen we iets later beginnen."