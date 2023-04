Opvallend: Nu ook skyboxen in Westerlo... met de kraan

Op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie ontvangt Westerlo Club Brugge. En dat er veel vraag naar tickets was, werd met één beeld wel heel duidelijk.

Het Westelse Kuipje was voor de tweede keer dit seizoen helemaal uitverkocht. De vorige keer dat dat gebeurde was enkele maanden geleden toen Anderlecht op bezoek kwam. Drie weken op voorhand was het duel met de regerende landskampioen al sold out.

Het bracht het Westelse business-team op een idee om nog extra plaatsen te voorzien, namelijk een speciale skybox. Normaal gesproken zijn skyboxzitjes in de bovenste ring van het stadion met een uitstekend zicht op de wedstrijd maar in Westerlo moesten de supporters die zo'n speciale formule hadden zich wel warm induffelen.

In samenwerking met sponsor Soudal werden namelijk 24 supporters zo'n 24 meter naar boven gehesen met een kraan. "Uniek in België", klinkt het bij Westerlo.