Raman leeft ook bij Anderlecht van kleedkamerhumor: "Ik kocht de meest verlegen jongen van de groep een cadeau en... hij ging lopen"

Benito Raman kreeg onder Brian Riemer opnieuw een belangrijke rol bij RSC Anderlecht. De 28-jarige Oost-Vlaming is overigens ook meteen dé sfeermaker in de groep. En dan kan een grapje er op tijd en stond wel eens af.

“Ik heb dit seizoen nog niet veel stoten uitgehaald”, grijnst Benito Raman in Het Laatste Nieuws. “Vorig seizoen heb ik de auto van Hannes Delcroix verstopt. Dit seizoen heb ik al één grapje uitgehaald, maar ik weet niet of ik dit aan een journalist mag vertellen.”

“Je gaat lachen”, gaat Raman onverstoorbaar verder. “We hadden een teamnamiddag in Mechelen en hadden het gemunt op de meest verlegen jongen van de spelersgroep. Ik gaf hem voor de hele groep een cadeau, maar hij ging lopen bij het uitpakken. We hebben een sekspop voor hem besteld.” (lacht)

Boemerang

Raman is op zo’n vlak altijd haantje de voorste, maar heeft geen schrik om te incasseren. “Ik kreeg zo’n streek nog nooit in mijn gezicht terug. Bij FC Schalke 04 leerde ik:’Don’t fuck the fucker’. Als ze mij iets flikken weten ze dat het driedubbel zullen terugkrijgen.”