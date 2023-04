Rik De Mil moest meteen ingrijpen bij het enige wat goed liep onder Scott Parker

Rik De Mil nam over toen Scott Parker aan de kant geschoven werd. Hij greep meteen in bij de grootste verdienste van de Brit.

Als er één iets is wat Scott Parker goed deed, dan was het wel Noa Lang het nodige vertrouwen geven. Door de mislukte transfer en de blessure had de Nederlander het bij het begin van het seizoen niet gemakkelijk.

Onder Parker voelde Lang zich superbelangrijk. “Dat is een manier, ja zeggen: 'Jij bent mijn man en ik geef je alle vrijheid.'”, lacht Rik De Mil in Het Laatste Nieuws. Maar hij had meteen na zijn aanstelling voor Lang.

“Ik vertelde hem: 'Ik heb jou helemaal niet nodig op mijn eigen helft.' Noa ging de bal desnoods vragen bij de centrale verdedigers om zelf de opbouw te starten. Hij deed het nog goed ook, want Noa verliest nauwelijks een bal. Maar was dát soort vrijheid goed voor het team?”

De Mil gaf Lang een totaal andere boodschap en doelstelling mee. “Eén keer kan dat, en twee keer ook. Maar als het een attitude wordt... Ik heb Noa uitgelegd: 'Jouw statistieken moeten omhoog: goals en assists. Dat zal enkel lukken als je weer hoger gaat staan. Je krijgt je vrijheid, maar op dié kant van het veld.'”