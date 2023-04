Cercle Brugge zal goudhaantje nog moeilijk kunnen houden: "De sportief directeur is waarschijnlijk al het geld aan het tellen"

Met Ayase Ueda heeft Cercle Brugge een goudhaantje in handen. Mogelijk zal hij volgend seizoen niet meer voor Cercle spelen.

Afgelopen zomer kocht Cercle Brugge Ayase Ueda voor 1,3 miljoen euro. Een groot bedrag en een recordtransfer voor Cercle. "Het was misschien een risico, maar wel een berekend risico. In de Japanse hoogste klasse scoorde hij 38 doelpunten in 86 wedstrijden", zei trainer Miron Muslic aan Het Laatste Nieuws.

Bij Cercle zit Ueda ondertussen aan 17 goals in de competitie. Een langer verblijf lijkt zo onwaarschijnlijk. "Onze sportief directeur zal waarschijnlijk al het geld aan het tellen zijn", aldus Muslic.

Naar waar Ueda dan zal gaan is nog niet duidelijk. Momenteel is zijn transferwaarde volgens Transfermarkt 3,5 miljoen euro. Al kan dat bij de transfer hoger komen te liggen, want er moet een contract tot midden 2026 uitgekocht worden.