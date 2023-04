Columnist streng: "De Bruyne is veranderd in een verongelijkte huilbaby, alsof hij gaan geloven is dat hij een geschenk is"

Er was deze week wel een en ander te doen over de wissel van Kevin De Bruyne in de Champions League tegen Bayern München.

Kevin De Bruyne moest halfweg de tweede helft naar de kant van Pep Guardiola en helemaal tevreden was hij daarmee niet.

De zaak werd daarna helemaal opgeblazen alsof KDB boos was op zijn coach en het er absoluut niet mee eens.

De waarheid heeft zijn rechten: zo zwaar moet er ook weer niet aan getild worden. Columnist Niko Dijkshoorn is wel streng voor de Rode Duivel.

"De Bruyne is inderdaad veranderd. Misschien is hij door de permanente bewondering zelf ook gaan geloven dat hij bijzonder is", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Geschenk

"Nu is KDB veranderd in een verongelijkte huilbaby. Het lijkt erop dat hij werkelijk is gaan geloven dat hij een geschenk is."

Dijkshoorn twijfelt wel zelf aan die stelling. En de nieuwe Kevin bevalt hem op zich ook wel, als het al een nieuwe is.