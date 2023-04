Man of the match Sinan Bolat weet waarvoor hij het deed tegen Club Brugge: "Zou doodzonde zijn anders"

Een Turkse muur, zo kon je Sinan Bolat het beste omschrijven tijdens Westerlo-Club Brugge. Voor de tweede wedstrijd op rij hield Bolat zijn netten schoon waardoor Westerlo nog alles in eigen handen heeft om een plekje in de top 8 te bemachtigen.

"Ik heb mijn werk wel gehad vandaag", trapt Sinan Bolat een open deur in na het 0-0 gelijkspel tegen Club Brugge. "Vanaf je een paar goede ballen pakt, begin je meer en meer vertrouwen te krijgen. Al had ik wel een tikkeltje geluk nodig vandaag met de bal die De Cuyper nog van de lijn haalde. Maar soms dwing je dat gewoonweg af", gaat bolat verder.

Westerlo heeft de zaakjes dit seizoen wel voor elkaar. Drievoudig landskampioen Club Brugge kon tegen de promovendus amper 1 punt pakken gespreid over twee wedstrijden. "Dat had niemand op voorhand voorspeld", denkt Bolat. "Dat we dit gingen brengen en zo ver zouden geraken in het seizoen."

Seraing, geen makkie?

Door de twee doelpuntenloze gelijke spelen tegen Anderlecht en Club Brugge heeft Westerlo nog alles in handen om in de top 8 te eindigen. Met winst in Seraing volgende week zijn ze sowieso zeker van de play offs. "Maar we moeten niet denken dat Seraing een makkie wordt. Ze hebben niets meer te winnen maar ook niets meer te verliezen waardoor ze ook aan 100% zullen starten", voorspelt hij.

Al vindt hij wel dat de Kemphanen een plekje bij die top 8 verdienen. "We staan al bijna heel het seizoen in die top 8. Van die ploegen die er nu voor strijden, verdienen we het misschien wel het meeste. Het zou alleszins doodzonde zijn om er op de laatste speeldag opnieuw uit te vallen."