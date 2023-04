Geraerts geeft de bijzondere reden aan waarom doelman Moris blessurebehandeling kreeg

Het was een opvallend beeld bij Union SG. Doelman Moris vroeg in de tweede helft om een blessurebehandeling, maar kon vlak erna weer gewoon verder.

In het begin van de tweede helft vroeg Union-doelman Anthony Moris een blessurebehandeling aan op het veld, maar uiteindelijk bleek er helemaal niks van medisch probleem of zo te zijn.

De fans van Union SG moeten dus niet vrezen dat de doelman er komende donderdag tegen Bayer Leverkusen niet bij zou zijn. Het ging om een beredeneerde zet van Karel Geraerts.

Na de wedstrijd gaf Geraerts de nodige uitleg bij het moment waarom Moris de blessurebehandeling vroeg en dat bleek een bijzondere reden te hebben.

“Er is niets aan de hand met Moris”, zei Geraerts. “Ik had een akkoord met Seraing-coach Legros om de wedstrijd even te staken zodat moslims wat konden eten gezien de ramadan. Meer hoeft er niet achter gezocht worden.”

En dus kon Moris na de blessurebehandeling weer gewoon verder. Alsof of net doordat er eigenlijk niks gebeurd was.