'Spaanse club heeft beslist om Erling Haaland volgende zomer te halen'

Erling Haaland scoort momenteel aan de lopende band bij Manchester City. De teller staat op 47 goals in 40 wedstrijden.

Real Madrid is vastbesloten om Erling Haaland in de zomer van 2024 naar Spanje te halen. Het ziet in de Noor de ideale vervanger op lange termijn voor Karim Benzema.

In de bestuurskamers, zo schrijft Fichajes, zijn de grote bazen van Real Madrid het eens dat Erling Haaland de ideale vervanger is. En dat mag uiteraard wat kosten.

Haaland tekende vorig seizoen een vijfjarige deal met de ploeg van Kevin De Bruyne, maar in de zomer van 2024 is er een opstapclausule voorzien.

Die bedraagt volgens The Athletic maar liefst 200 miljoen euro, maar Real Madrid zou beslist hebben dat dit bedrag geen enkel probleem is voor de club.

Naast dat bedrag zijn er ook nog bonussen en vergoedingen voor makelaars te betalen. De clausule in het contract van Haaland kan enkel geactiveerd worden door clubs buiten de Premier League.