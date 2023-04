Degryse wacht op signaal van Club Brugge en denkt te weten wat er met Mannaert gaat gebeuren

Er is veel te doen rond Club Brugge de voorbije week. Vooral de boetedoening van Vincent Mannaert over zijn alcoholmisbruik beroerde de gemoederen. Het zou zelfs een voorbode zijn van zijn vertrek. Maar volgens Marc Degryse zal het zover niet komen.

De analist denkt dat er nog een rol is weggelegd voor CEO Mannaert bij Club Brugge. "De vraag is hoe hij omgaat met wat er nu allemaal gebeurt. Ook met de vraagtekens rond zijn persoon", aldus Degryse in HLN.

Hij wacht op een signaal van Mannaert waarin hij de club laat weten dat hij er alles tegenaan gaat gooien. "En Club zelf moet een statement maken voor de komende jaren. De voorbije tien seizoenen heeft Mannaert het beste van zichzelf gegeven."

Want men mag niet vergeten dat Mannaert ook aan de basis lag van de vele successen die Club de voorbije jaren had. "Ik veronderstel dat ze zijn kennis en kwaliteiten niet willen verliezen. Volgens mij voelen ze aan dat het een probleem is dat kan opgelost worden."