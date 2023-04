KAA Gent wint het pleit van RSC Anderlecht voor jong talent

Het seizoen loopt op zijn einde dus zijn de clubs al volop bezig met zich te versterken voor volgend seizoen. Dit ook met het oog op de toekomst.

KAA Gent maakte bekend dat het Maël Debondt heeft aangetrokken. De 15-jarige linkerflankspeler komt over van de jeugd van Anderlecht en zal volgend seizoen deel uitmaken van de U23 kern van KAA Gent.

De Gentenaars zijn alvast vol lof over hem op de eigen website: 'Maël is een linkerflankspeler die zowel defensief als aanvallend uit de voeten kan. Hij is technisch heel vaardig en beschikt met zijn snelheid over een serieuze troef.'

Debondt is ook een Belgisch belofteninternational die uitkomt voor de U16. Daar speelde hij dit seizoen al 10 wedstrijden. De jongeling kende een deel van zijn jeugdopleiding bij Sporting Charleroi voor hij in de zomer van 2017 de overstap maakte naar deze van Anderlecht. Na 6 jaar trekt hij daar nu de deur achter zich dicht op zich te focussen op het uitbouwen van zijn carrière bij KAA Gent.