Kompany weigert geloof in ex-ploegmaat bij Duivels op te geven: "Er zit nog magie in hem"

Vincent Kompany zijn verleden als speler ligt natuurlijk nog niet zo ver achter ons. Het is nog niet zo lang geleden dat hij nog kapitein van de Rode Duivels was. Na hem kwam Eden Hazard, die er intussen wel de brui aan gaf. Maar Kompany weigert hem nu al op te geven.

Hazard is 'nog maar' 32. Hij komt bij Real Madrid echter slechts sporadisch eens aan de oppervlakte. Carlo Ancelotti geeft hem niet veel speeltijd meer. Waarschijnlijk speelt hij echter ook volgend seizoen nog bij de Koninklijke en dat zou volgens velen het einde van zijn carrière betekenen.

Maar dus niet volgens Kompany, die het veel te vroeg vindt om die conclusie al te trekken. "Hij heeft te maken gehad met blessures en de nasleep daarvan. En het is altijd moeilijk om terug te komen", zei Kompany bij de RTBF. En als er één is die dat kan weten...

"Hij kan nog scoren in de finale van de Champions League, hij kan nog een titel winnen. Er zit nog steeds magie in deze speler, in de persoon. En je moet hopen op het beste voor hem, zodat hij kan eindigen zoals hij verdient."