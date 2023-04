Nog steeds maar 20, maar Rode Duivel droomt van Barcelona of Real: "Zijn kwaliteiten zijn absurd"

Jérémy Doku zat gisteren in het vragenrondje van Extra Time. De Rode Duivel scoorde afgelopen weekend twee keer en hoopt eindelijk verlost te zijn van de vervelende blessures. De analisten zien hem alvast in één van de grote competitities terechtkomen.

Maar Doku werd veel afgeremd door zijn eigen gestel. "Of ik soms boos ben op mijn eigen lichaam? Ja", gaf Doku toe. "Mijn droombestemming? Spanje... Barcelona of Real Madrid zijn mijn droomclubs."

Doku is razendsnel en zulke spelers hebben al sneller spierblessures. Daar werkt hij nu aan met een voormalig sprintkampioen. "De kwaliteiten van Doku zijn in elk geval absurd in het moderne voetbal. Hij kan niet alleen snel lopen, maar is ook technisch heel goed. Op het EK U17 speelde hij bijna alleen, zo goed was hij toen."

Frank Boeckx zag hem doorbreken bij Anderlecht. "Tijdens zijn eerste stage speelden we 5 tegen 5. Hij kwam er als jonge gast tussen en ik dacht meteen: "wow". Niemand kon hem volgen. Maar zijn lichaam kan zijn eigen snelheid soms niet aan. Hij is zo explosief."