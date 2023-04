Riemer moest brandje blussen nadat belangrijke speler zich kwaad maakte

Brian Riemer moest zondag nog een brandje blussen in zijn kleedkamer. Islam Slimani was immers boos, maar de coach had goeie redenen om hem te wisselen.

Slimani werd na het uur gewisseld, zoals zo dikwijls. Normaal maakt de Algerijn zich daar niet druk om, maar in Genk werd hij wel kwaad en maakte veel misbaar: "Waarom wissel je mij, we moeten scoren", riep hij bij een 4-1-stand. Het toont de drive van de spits, maar Riemer wist dat hij de komende twee wedstrijden veel belangrijker kan zijn. "Hij was kwaad omdat we niet beter speelden", vertelde de Deen erover. "Maar we hebben een belangrijke wedstrijd donderdag. Dan moet je wat slim in hoe je met die jongens omgaat. Anders is de kans bestaande dat hij zich weer blesseert aan de hamstrings. En dat kunnen we nu wel missen", klonk het nog.