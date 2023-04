Doelpuntenmachine Genk verkocht dit seizoen 20 goals, Vrancken duidelijk richting play-offs: "Soms beetje te veel van het goede"

Tegen RSC Anderlecht denderde de Genkse machine opnieuw op volle toeren, met vijf doelpunten tot gevolg. En zo blijven de Limburgers op kop in de rangschikking.

Paintsil scoorde er twee en ook diepe spits Samatta wist de netten nog een keertje bol te zetten. En zo blijft KRC Genk voorlopig in polepositie richting play-offs.

De Smurfen zitten ondertussen al aan 76(!) doelpunten en houden daarmee alle concurrenten nog ver achter zich: Union SG zit aan 66, Gent aan 63, Westerlo (verrassend) aan 60 en Antwerp aan 58 eenheden.

20 goals verkocht

Toch was het geen makkelijk seizoen voor Wouter Vrancken als het gaat over zijn spitsen. En af en toe kostte het misschien ook wel punten - vorige week werd nog verloren in en tegen Standard.

"We zijn het seizoen begonnen met drie spitsen: Dessers (3 goals), Onuachu (16) en Nemeth (1). Die zijn alledrie weg ondertussen", aldus Wouter Vrancken. Samen zijn die dus goed voor 20 doelpunten in de competitie, een flinke slok op de borrel.

© photonews

"Met Tolu Arokodare (1) en Ally Samatta (5) haalden we twee nieuwe spitsen. De ene is gekwetst, de andere was bijvoorbeeld ziek tegen Standard."

"Met Sor (2) hebben we nog een optie die diep in de spits kan spelen, maar hij kreeg een trap tegen de Rouches en is nu ook geblesseerd."

Optie 6 of 7

"Soms is het een beetje te veel van het goede als je naar een zesde of zevende optie moet uitkijken, maar soms moet je het anders proberen."

Toch staat Genk met 74 punten nog steeds op kop in de rangschikking. De doelpunten komen dan ook van overal, want ook Heynen (10) en Munoz (7) waren al heel doeltreffend dit seizoen bijvoorbeeld.

Op naar de play-offs dus, want na halvering van de punten zal de kloof met Union SG en Antwerp sowieso klein zijn.