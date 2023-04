Het alcoholprobleem van Vincent Mannaert komt weer ter sprake: deze incidenten waren er al in het verleden

De voorbije week kwam het alcoholprobleem van Vincent Mannaert, sportief manager bij Club Brugge, weer ter sprake. Dit jaar waren er al wat incidenten en in het verleden waren er ook al. Van dronken rijden tot auto-ongelukken.

In Humo vertelde sportief manager Vincent Mannaert openhartig over zijn alcoholprobleem. Hij drinkt tijdens het werk, maar is er ook voor in therapie. Dit seizoen waren er 2 incidenten in de kleedkamer. Mannaert deed er in dronken toestand zijn zegje en moest uit de kleedkamer verwijderd worden.

Voorzitter Bart Verhaeghe gaf hem een stevige uitbrander. De houding van Mannaert kan niet in zijn functie. Ook weet Mannaert dat hij zijn laatste kans bij Club Brugge krijgt.

Het is overigens niet de 1e keer dat er incidenten rond Mannaert waren. Eerder zorgde zijn alcoholprobleem al voor problemen.

Toen Mannaert nog sportief manager bij Zulte-Waregem was, veroorzaakte hij in 2010 een ongeval. Hij reed een huis in, dat achteraf onbewoonbaar was. Tijdens het ongeval zat Mannaert dronken achter het stuur. Hij kreeg een maand rijverbod en een boete van 1100 euro.

11 jaar later was Mannaert opnieuw bij ongeval betrokken, ook dan zat hij dronken achter het stuur. Na de kettingbotsing pleegde hij ook vluchtmisdrijf. Hij moest voor de rechter komen en kreeg een boete van 8000 euro, een rijverbod van 15 maanden en voor 3 jaar een alcoholslot.

Nochtans kon Mannaert op dat moment niet rijden, want hij was eerder dat jaar vanwege dronken rijden al veroordeeld geweest en kreeg daarbij een alcoholslot voor een jaar. Er zat enkele maanden eerder immers 2,44 promille in zijn bloed en hij kreeg toen 3 maanden rijverbod en een boete van 3200 euro. Dat alcoholslot liep dus nog.