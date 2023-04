Het Yaremchuk-effect? Niemand miste meer kansen dan Club Brugge

Club Brugge moet op de laatste speeldag vol aan de bak tegen KAS Eupen én hopen dat Gent niet wint van KV Oostende.

Club Brugge heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Hoe is het zover kunnen komen? Dat is een heel goede vraag.

Blauw-zwart moet winnen van KAS Eupen en KAA Gent mag dat niet doen tegen KV Oostende om nog in play-off 1 te raken.

© photonews

De regerend landskampioen heeft dus werk aan de winkel. Waar het dit seizoen is verkeerd gelopen? Defensief valt het mee met 36 tegengoals.

Maar aan de overkant was het veel minder voor Club Brugge, met dank ook aan heel wat gemiste kansen.

50 gemiste kansen

Dat blijkt ook uit onderzoek van Data Foot, dat Club Brugge in de top-10 posteert qua gemiste kansen dit seizoen.

Benfica totaliseert 71 grote gemiste kansen, blauw-zwart doet het met 50 ook echt niet zo goed. Geen team in België deed 'beter'.

📊 Quelles sont les équipes de chaque championnat ayant manqué le plus d’occasions nettes de but cette saison ?🇵🇹 Benfica : 71🇩🇪 Bayern : 69🇫🇷 Paris : 69🇳🇱 Ajax : 65🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool : 64🇪🇸 Real Madrid : 58🇮🇹 AC Milan : 53🇧🇪 Club Brugge : 50💡 Ça n’est pas toujours mauvais… pic.twitter.com/Mw1MtKN1rU — DATA´Foot (@Amour_Du_Foot) April 18, 2023