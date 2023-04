Na de degradatie: deze spelers van KV Oostende zouden nieuwe club kunnen/moeten vinden

KV Oostende is veroordeeld tot de Challenger Pro League. En daarmee zakken ook heel wat spelers naar 1B. Al zijn er nog wel een aantal die mogelijk in 1A hun kans zouden verdienen.

Een aantal van de spelers van KV Oostende zouden wel aanspraak kunnen maken op een verlengd verblijf in 1A.

Meer zelfs: ze zouden een meerwaarde kunnen zijn voor verschillende clubs én bovendien ook een koopje. We lijsten een aantal namen op:

Thierry Ambrose (26 jaar, 8 goals en 4 assists)

Hij heeft de hoogste marktwaarde en met acht goals is hij ook (veelzeggend) topschutter bij KV Oostende. De kans dat hij zal blijven? Die is klein. Zelfs Hull City toonde afgelopen winter al interesse.

© photonews

Maxime D'Arpino (26)

Maxime D'Arpino is misschien iets te laat teruggekeerd van een zware blessure om nog van veel waarde te zijn voor KV Oostende.

De Fransman staat zeker te boek als het grootste talent in de kern van KV Oostende. Benieuwd wat hij zelf gaat en wil doen.

Photonews

En dan zijn er nog heel wat andere spelers die dit seizoen toch wel wat lieten zien. Nick Bätzner scoorde zes goals en leverde ook vijf assists af bijvoorbeeld.

Hij nam de positie in van D'Arpino tijdens diens blessure en was meermaals een sterkhouder. Ook Guillaume Hubert, die einde contract is, Robbie D'Haese en Tatsuhiro Sakamoto zouden nog wel eens een andere ploeg kunnen vinden.