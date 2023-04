Union-voorzitter verklapt welk bedrag betaald is om Brusselse club te kopen

Tony Bloom en Alex Muzio bouwen met Union SG aan een succesverhaal. En het einde lijkt nog niet in zicht. We kunnen dus wel stellen dat de investering de moeite waard is geweest.

Alex Muzio vertelde eerder al in geuren en kleuren hoe Tony Bloom en hijzelf bij Union SG terechtgekomen zijn. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Maar minstens even leuk om te weten: wat hebben ze uiteindelijk betaald voor de Brusselse traditieclub?

We hebben in 2018 zeven miljoen euro betaald voor Union”, aldus de voorzitter van Les Unionistes in Het Laatste Nieuws. “Dat lijkt misschien weinig, maar toen was dat helemaal niet goedkoop.”

Union kampeerde niet alleen in tweede klasse, maar er was héél véél werk. “Union heeft niet eens een echt stadion, hé. En geen oefencomplex. Al herinner ik me de eerste keer in het Joseph Mariënstadion nog. Dat was tegen OH Leuven. Ik wist meteen dat het speciaal was.”