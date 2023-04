Anderlecht kan zich optrekken aan deze sterke statistiek in Europese matchen

Een 2-0-voorsprong, dat mag je normaal gezien niet meer weggeven. Maar na de match tegen Genk zijn er toch twijfels verschenen over de kwalificatiekansen van Anderlecht. Al kan deze statistiek hen misschien geruststellen.

Anderlecht had in zijn Europese geschiedenis al 9 keer een 2-0-voorsprong uit de heenmatch en gaf dat... nog nooit uit handen. Een voorsprong met twee doelpunten verschil (3-1 of 4-2 bijvoorbeeld) gaven ze in 19 confrontaties één keer uit handen. Tegen Arsenal in de finale van 1969/70 (3-1 thuis, 3-0 uit).

Belgische clubs hadden in totaal 34 keer een 2-0-voorsprong en werden in 4 gevallen nog uitgeschakeld. Dat was zo nog het geval voor Union SG dit seizoen toen ze in de voorrondes van de Champions League eerst 2-0 wonnen van Rangers, maar op verplaatsing met 3-0 ten onder gingen.

Maar ook Standard tegen Reims in de Champions Cup van 1958-1959, Club Brugge tegen Chelsea in de Cup Winners Cup 1970-1971 en Club Brugge tegen RCD Espanol in de UEFA Cup van 1987-1988.