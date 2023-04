Boeckx ziet dat Verbruggen één groot hulpmiddel kreeg ten opzichte van Van Crombrugge

Bart Verbruggen heeft zich in korte tijd opgewerkt tot de absolute nummer één bij RSC Anderlecht, ten nadele van Hendrik van Crombrugge.

Zes matchen geen doelpunt tegen krijgen, maar tegen Genk vielen er opeens vijf in het mandje. Toch is Frank Boeckx overtuigd dat dit mentaal geen sporen zal nalaten bij Bart Verbruggen. Niet vanavond en ook niet in de competitie.

“Op mentaal vlak is Bart níét normaal. Bart is een ijskonijn, dat nooit panikeert of onder de indruk is. Op die leeftijd is dat uniek. Zijn hele leven is gebouwd rond het bereiken van zijn sportieve doelen. Het is niet zomaar een spelletje voor hem”, klinkt het bij Sporza.

Verbruggen wist wat hij wou. De nummer één van Anderlecht worden en blijven, voor de nationale ploeg geselecteerd worden en een grote transfer maken. Het is enkel nog wachten op dat laatste, maar dat lijkt er ook te komen.

Al heeft hij ook hulp gekregen die Van Crombrugge niet had. “Er is één groot verschil met toen Hendrik in doel stond: de oplossing-Slimani. Als Bart het even niet ziet, kan hij altijd hem als aanspeelpunt gebruiken.”

“Hij trapt ook 15 à 20 meter verder uit dan Hendrik, dus dan kan je jongens als Amuzu rechtstreeks richting doel lanceren. Tegenstanders zetten daardoor minder graag hoog druk, waardoor er ruimte komt om te voetballen.”