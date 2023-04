Kan Anderlecht opnieuw enkele miljoenen verdienen? 'Verdediger schakelt nieuw makelaarsbureau in én vindt uitdaging in La Liga'

Michael Murillo zoekt... en lijkt te vinden. De flankverdediger van RSC Anderlecht wil een nieuwe stap in zijn carrière zetten. En zijn zaakwaarnemer lijkt in die opdracht te slagen. RC Celta de Vigo is alvast geïnteresseerd.

Michael Murillo heeft zelfs een nieuw makelaarskantoor (SEG, nvdr.) onder de arm genomen om zijn transferdroom waar te maken. De 62-voudig Panamees international heeft dan wel nog een contract tot medio 2025 bij RSC Anderlecht, maar na drie seizoenen in het Lotto Park wil hij nieuwe lucht opsnuiven. Volgens de Spaanse media is RC Celta de Vigo alvast geïnteresseerd om Murillo naar La Liga te halen. Al spreekt het voor zich dat paars-wit - waar enkele extra miljoenen nog steeds héél welkom zijn - boter bij de vis wil. Anderlecht betaalde destijds een half miljoen euro aan DC United, terwijl de marktwaarde van Murillo vandaag wordt geschat op zo’n drie miljoen euro.