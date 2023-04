Marc Coucke blijft voor beroering zorgen bij KV Oostende, Bart Tommelein geeft uitleg

KV Oostende degradeert naar de Challenger Pro League, maar de aandacht is nu vooral gericht op de overname van de club.

Toen KV Oostende in 2020 overgenomen werd door PMG speelde Bart Tommelein als burgemeester en hevig supporter van KV Oostende een bemiddelende rol. Het was zelfs Tommelein die als eerste aankondigde dat de club gered was.

Bij de huidige overname zal Tommelein normaal niet bemiddelen, al blijft de stad door toedoen van de vorige eigenaar Marc Coucke een belangrijke rol in het dossier spelen. De gronden van het stadion zijn immers eigendom van het stad.

“Als KVO niet meer zou spelen in 1A of 1B, dan zou, volgens het contract met Marc Coucke, het stadion terugkomen naar de stad”, vertelt Bart Tommelein aan kw.be. Een situatie die voor niemand interessant is.

“We zijn niets zonder voetbalclub in een stadion of een stadion met een club die niet in de Liga speelt. Het was voor die tribune dat we destijds met de stad tussengekomen zijn. Als dat opnieuw nodig zou zijn, dan zullen we dat opnieuw doen.”