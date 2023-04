Mark Van Bommel is meer dan alleen een steengoede trainer

Mark Van Bommel kan dit seizoen nog twee prijzen pakken met Antwerp. Hij zorgt niet alleen voor succes bij Antwerp, maar toont ook wat voor een mens hij is.

Als speler stond Mark Van Bommel niet altijd gekend als de meest sympathieke op het veld. De verdedigende middenvelder was bikkelhard en deinsde niet terug om stevig in duel te gaan. Als trainer zal hij ook hard uit de hoek kunnen komen, maar in deze beelden van AntwerpAntwoord laat hij zien dat hij een warm mens is.

Tijdens het WK ging Antwerp op stage naar Dubai. Er was één gratis ticket voor businessclass en dit ging naar Mark Van Bommel. Hij was echter niet van plan om daar alleen te zitten en had een verrassing voor de twee materiaalmannen.

Dit levert een fantastisch verhaal op!