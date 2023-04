Na uitschakeling in Europa staat er nóg meer druk op wedstrijd tegen Oostende, Hugo Cuypers zegt wat fans willen horen

KAA Gent ondervond de wet van de sterkste in Londen op bezoek bij West Ham United. Doelpuntenmaker Hugo Cuypers reageerde erg duidelijk achteraf.

"Ik denk dat we op een paar minuten tijd eigenlijk alles uit handen geven. Na de strafschop volgde alles elkaar snel op", aldus Hugo Cuypers bij Sporza.

"Het zat er zeker in. We waren drie helften goed tegen West Ham United, maar tegen dat soort teams moet je continu goed zijn."

© photonews

"We hebben te gemakkelijk goals weggegeven en konden zelf niet scoren. We hadden het gevoel dat het wel kon, we kwamen ook 0-1 voor."

"De teleurstelling is groot. Te laat in het stadion? Eens we ter plaatse waren konden we dat naast ons leggen. Het leefde in de groep om de halve finale te proberen halen, maar we werden overklast in de tweede helft."

Geen misstap

En dus staat er zo mogelijk nog meer druk op de match van zondag tegen Oostende: "Het knopje zal snel moeten worden omgedraaid."

"We hebben totaal geen keuze voor eigen publiek. We mogen ons geen enkele misstap veroorloven", besloot Cuypers.