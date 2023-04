Zit die toptransfer er dit seizoen opnieuw niét in? "Voor welke speler van Club Brugge gaat een club twintig miljoen euro op tafel leggen?"

Noa Lang roept (opnieuw) van de daken dat hij deze zomer een transfer naar een Europese topcompetitie wil maken. Marc Degryse zet de Nederlander echter met de voetjes op de grond. "Die clubs gaan niet in de rij staan, hé."

Noa Lang is immers veeleisend. De Nederlandse aanvaller wil naar een topcompetitie. En dan nog liefst naar een club met naam en faam. En als het even kan is een woordje meepraten in de Champions League ook een voorwaarde. Moeten we nog uitleggen waarom hij vorige zomer geen trek had in Leeds United?

“Lang had het vorig jaar al moeilijk om een ploeg te vinden die aan alle voorwaarden voldeed”, legt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws de vinger op de wonde. “Die clubs gaan dit seizoen niet in de rij staan, hé. En al zeker niet als ze het seizoen overlopen. Als speler mag hij natuurlijk op zo’n club hopen, maar je moet ook realistisch blijven.”

© photonews

Ook Club Brugge moet niet mikken op pakweg twintig of dertig miljoen euro voor hun sterkhouders. “De timing moet goed zitten. Clubs zijn ook niet meer van plan om het maximale op tafel te leggen. Ze zien ook dat AC Milan 35 miljoen euro heeft betaald voor Charles De Ketelaere én dat hij zich daar moeilijk kan doorzetten.”

De spelers moeten beseffen dat je na een snertjaar geen ideale transfer kan maken

“Veel spelers van Club verdienen het om op een dag door de grote poort te vertrekken”, besluit de voormalige sportief directeur van blauw-zwart. “Maar er is niemand die een topseizoen achter de rug heeft. Ze moeten beseffen dat je na een snertjaar geen ideale transfer kan maken. En nogmaals: voor welke speler gaat een club twintig miljoen euro op tafel leggen?”