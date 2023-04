Challenger Pro League: Club NXT en RSCA Futures delen de punten, Jong Genk en SL16 FC doen slechte zaak

In de Challenger Pro League zijn vanavond drie matchen afgewerkt. En drie keer eindigde dat op een gelijkspel.

In de promotie play-off stonden Club NXT en de RSCA Futures voor de vierde keer dit seizoen tegenover elkaar. Twee keer eindigde de match al in een gelijkspel, Club NXT won één keer.

En ook deze keer werd het een gelijkspel: het bleef 0-0. Voor RSCA Futures is het al het vijfde gelijkspel in acht matchen in promotie play-off en het blijft laatste. Club NXT blijft voorlopig derde, maar kan wel Beerschot naast zich zien komen in de stand als het wint van SK Beveren.

Jong Genk en SL16 FC doen slechte zaak

In de strijd om de degradatie moesten vooral SL16 FC en Jong Genk punten pakken. SL16 FC kwam in en tegen Dender niet verder dan een 0-0. Virton kan bij winst tegen Deinze tot op twee punten komen van de youngsters van Standard.

Jong Genk kwam tegen Lommel op voorsprong dankzij Toma, maar ging er in de eerste helft nog op en over dankzij goals van Vancsa en Talvitie. Jong Genk kwam twintig minuten voor tijd wel weer langszij dankzij Rommens. Maar Lommel ging toch nog met drie punten dankzij een goal van Metinho in de 87ste minuut.

Ook Jong Genk kan Virton tot op twee punten zien komen als het wint van Deinze. Jong Genk en SL16 FC hebben elk nog maar één keer gewonnen in acht matchen in de degradatie play-off.